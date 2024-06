Contributi regionali, bandi per 106 milioni in una sola settimana prima del voto

Volendosi limitare soltanto all’ultima settimana il conto sfiora 106 milioni. E dentro c’è di tutto: dai fondi per assegnare il bonus bebè a quelli per coprire parte dei danni subiti dalle imprese colpite dagli incendi del 2023 passando per i contributi a varie categorie di aziende, in primis quelle agricole.

È la sintesi di una valanga di bandi che gli assessori, soprattutto i più impegnati in campagna elettorale, hanno firmato a pochi giorni dalle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

E, malgrado la cifra messa sul tavolo sia altissima, va detto che per i provvedimenti più attesi il budget è molto limitato e servirà a finanziare una minima parte delle domande pervenute o che perverranno. È il caso, soprattutto, dei fondi destinati agli allevatori danneggiati dagli incendi del 2023: la Protezione Civile ha appena pubblicato la graduatoria che premia una cinquantina di beneficiari con importi anche di poche migliaia di euro e per un totale di appena 328.176 euro. Potevano essere di più, 532 mila euro, ma una parte dei beneficiari è risultata non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dunque ha perso gli aiuti.