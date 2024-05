Il Comune di Palermo restituisce tasse pagate, ma non dovute

Il Consiglio comunale di Palermo approva delibere che prevedono debiti fuori bilancio per circa 2,5 milioni. Alcuni sono a favore di società che hanno pagato tasse non dovute per un errore dell’amministrazione comunale.

A disporre alcune maggiorazioni era stato il commissario prefettizio Maria Luisa Latella nel 2012.

Ma l’amministrazione aveva mantenuto gli aumenti dal 2013 in poi. Gli esborsi da parte delle aziende sono stati dichiarati illegittimi dalla stessa Corte costituzionale nel 2018.

Eppure il Comune, fino ad oggi, non ha restituito i soldi ai privati. Tra loro c’è la ditta Alessi che dovrà ricevere 1,6 milioni di tasse sulla pubblicità versate e non dovute. Con l’approvazione della delibera le imprese private potranno essere pagate. Altri debiti fuori bilancio, approvati dal Consiglio comunale, fanno riferimenti al mancato pagamento di debiti condominiali.