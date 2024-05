Elly Schlein sarà a Palermo nel giorno della strage di Capaci: ecco il programma dei suoi interventi

Elly Schlein, capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Isole alle prossime Europee, sarà a Palermo il 23 maggio, nel giorno dell’ anniversario della strage di Capaci.

Questo il programma

Ore 15: Facoltà di Giurisprudenza (via Maqueda), al concentramento della manifestazione in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, organizzata da sindacati e associazioni e movimenti sociali.

Ore 16.15: Quartiere Borgo Nuovo, incontro con operatori impegnati nelle misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica.

Ore 17.58: Albero Falcone (via Notarbartolo), minuto di silenzio in ricordo delle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Monreale, ore 19: comizio anche a sostegno del candidato sindaco Lillo Sanfratello, in piazza Guglielmo II.

Termini Imerese, ore 21: comizio in piazza Umberto I.