Formazione e forestali, grane elettorali in vista delle Europee: tavoli di crisi alla Regione

Da un lato gli enti della formazione professionale con i loro 6 mila operatori senza stipendio da mesi, dall’altro i circa 18 mila forestali in attesa di aumenti e posto fisso. A meno di un mese dalle elezioni due dei principali comparti della Sicilia si muovono contro i palazzi del governo. E costringono gli assessori a manovre di salvataggio dal grande peso elettorale.

In meno di due ore, ieri, l’assessore alla Formazione Mimmo Turano e l’assessorato alle Foreste, retto ad interim da Renato Schifani, hanno dovuto convocare tavoli di crisi per evitare proteste di piazza che potrebbero avere effetti sul voto dell’8 e 9 giugno.

La situazione più tesa è quella denunciata dagli enti della formazione professionale. Le otto associazioni che mettono insieme la maggior parte degli enti - Forma Sicilia, Iform Confimpresaitalia, Federterziario Scuola, Cenfop, Assofor, Anfop, Asef, Forma.re - lamentano la mancata erogazione di finanziamenti che valgono 136 milioni. «In particolare - ha spiegato ieri Gabriele Albergoni del Cenfop - non è mai partito l’Avviso 3 che premetterebbe di attivare i corsi per gli ex percettori di reddito di cittadinanza e per i cassintegrati. Vale 56 milioni e senza questi corsi i disoccupati non possono neanche incassare il contributo da 350 euro al mese disposto dallo Stato. In più gli avvisi 7 e 8, per i corsi più tradizionali, sono iniziati ma senza che la Regione abbia ancora erogato i soldi. E tutto grava quindi sulle casse degli enti, in attesa che si sblocchi il contributo pubblico».

La protesta degli enti è sposata da Cgil, Cisl e Uil che nei giorni scorsi con Michele Vivaldi, Honorè Federico e Ninni Panzica hanno chiesto l’apertura di un tavolo di crisi per scuotere la Regione.