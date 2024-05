Strage di Casteldaccia, Vitrano: «Applicare ai familiari delle vittime sul lavoro le norme per i familiari delle vittime di mafia»

Applicare ai familiari dei lavoratori morti a Casteldaccia nell’incidente all’impianto fognario le norme già in vigore per i familiari delle vittime innocenti di mafia. È quanto propone il presidente della Commissione attività produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaspare Vitrano di Forza Italia, che ha presentato in questo senso un disegno di legge.

Il disegno di legge, che si compone di un unico articolo, prevede di estendere i benefici già previsti dalla legge del 1999, richiamati anche quest’anno a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli. In particolare, si prevede che l’Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime.