Consiglieri di circoscrizione, la Democrazia Cristiana: «Il loro ruolo è importante per Palermo»

«I consiglieri di circoscrizione sono le vere sentinelle del territorio, primo punto di contatto e di sfogo da parte dei cittadini, riferimenti importanti senza i quali spesso e volentieri non potremmo neppure arrivare alla soluzione di piccoli e grandi problemi. In una grande città come la nostra, la mancanza di un vero decentramento amministrativo appare una contraddizione oltre che un’assurdità cui si deve assolutamente porre fine. Chi rappresenta l’amministrazione nei quartieri della città, chi ascolta quotidianamente le lamentele e le richieste di aiuto dei cittadini, chi garantisce presenza e ci permette di avere un contatto diretto e forte con il territorio merita rispetto, strumenti e legittimazione. Come gruppo consiliare siamo al fianco dei consiglieri delle otto circoscrizioni della città e continueremo a lavorare, come fatto fino ad ora, per tutelare il loro ruolo, l’importanza della loro funzione e la dignità politica e amministrativa che meritano, oltre che gli interessi dei cittadini che da un vero decentramento potrebbero avere soltanto giovamento e miglioramento dei servizi». Lo dichiarano i consiglieri al comune di Palermo della Democrazia Cristiana: Domenico Bonanno, Viviana Raja, Salvatore Imperiale, Giovanna Rappa e Salvatore Di Maggio.