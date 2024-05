Udc siciliana, nuove adesioni: il coordinatore regionale Terrana tira le somme

«Cresce l'Udc in Sicilia, con il fattivo contributo di quanti credono nei valori del nostro partito». Lo dice il coordinatore regionale dell'Udc, Decio Terrana (nella foto).

«Ringrazio i coordinatori provinciali - afferma - per il lavoro svolto sul territorio e per le nuove adesioni, occorre coinvolgere quanti credono in una politica moderata e desiderano mettere esperienza e competenza al servizio degli altri con spirito di generosità. L'Udc è un partito con un radicato patrimonio ideale che può offrire occasione di impegno e responsabilità al servizio della collettività, nel solco dei valori della dottrina sociale della chiesa».

Diverse sono le nuove adesioni al partito in molti comuni siciliani. «A breve è prevista anche una nuova autorevole adesione che sicuramente farà crescere il partito in ambito siciliano» annuncia Terrana.