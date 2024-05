Allarme siccità, Schifani: «Sarò al Consiglio dei ministri a Roma perché la situazione è preoccupante»

«Oggi sento su di me il dovere e la responsabilità istituzionale di rappresentare di persona al governo e al presidente del Consiglio qual è la situazione che si prefigura riguardo la siccità, situazione che è estremamente preoccupante alla quale non ho voluto dare toni allarmistici ma che sicuramente non può essere presa sotto gamba».

Così ai cronisti il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che nel pomeriggio parteciperà partecipare al Consiglio dei ministri chiamato a delibera sulla dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia per la siccità.

«Occorre intervenire adesso per evitare danni irreparabili durante l’estate per l’assenza di pioggia - ha detto il governatore - Gli invasi ci sono, ma vanno gestiti con molta oculatezza. Presenterò una mia relazione in Cdm, sono certo che troverò ascolto da parte del governo che nella propria autonomia assumerà le proprie decisioni.

Il governo ha posto la questione all’ordine del giorno del CdM e non vi è dubbio, quindi è evidente che condivide questa decisione: discuteremo l’entità degli importi per consentirci di attivare le prime iniziative per evitare estremi casi di siccità in estate».