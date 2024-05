Palermo, il Comune cerca sei esperti per il Pnrr

Il Comune di Palermo cerca sei esperti per il Pnrr. La selezione riguarda funzionari con il profilo di progettista, amministrativo e analista informatico. Si tratta di figure mancanti dopo la selezione effettuata con il Concorso Coesione (bandito dal Dipartimento della Funzione pubblica nel 2021 per 2.800 posti nel Sud) e la ricerca di risorse interne tra i dipendenti. La collaborazione, si tratta di contratti di lavoro autonomo, dovrà concludersi entro tre anni dall’avvio e il compenso massimo annuo per ciascun professionista non può superare i 38 mila euro. Per i profili inseriti nella selezione (con laurea magistrale o vecchio ordinamento) sono previste un massimo di 201 giornate lavorative con un compenso unitario lordo di 190 euro al giorno. I finanziamenti arrivano dal Dipartimento per le politiche di coesione. La ricerca di professionalità interne all’amministrazione comunale si è conclusa lunedì 29 aprile senza alcuna candidatura. Ecco perché il Comune ha deciso di rivolgersi ad esperti esterni. I particolari sulla selezione saranno diffusi sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.