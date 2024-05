Elezioni europee, ultimo giorno per le liste: Leoluca Orlando al primo posto per Avs

Scadrà questa sera alle 20 il termine per presentare le liste per le elezioni europee 2024. I partiti devono depositarle alle Corti d’Appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, i cui uffici servono rispettivamente le circoscrizioni di nordovest, nordest, centro, sud e isole.

Orlando capolista Avs

Alleanza Verdi Sinistra ha depositato in corte d’Appello, a Palermo, la lista per la circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna) per le Europee dell’8 e 9 giugno. Capolista è l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, seguito dall’attivista Ilaria Salis, attualmente detenuta in carcere in Ungheria. Al terzo posto l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, seguono Cinzia Dato, Emanuele Barbara, Giuliana Fiertler, Francesco Muscau e Stefania Pagliazzo.