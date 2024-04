Santoro esulta: «Abbiamo raggiunto il numero di firme in Sicilia e Sardegna»

«Abbiamo raggiunto le firme necessarie a presentare il simbolo di “Pace Terra Dignità” alle Europee». Lo ha detto a Palermo Michele Santoro. «Il numero minimo di 15 mila sottoscrizioni per potersi presentare nella circoscrizione Isole - ha aggiunto - è stato raggiunto. Così come le 75 mila in tutto il territorio nazionale. Stiamo proseguendo in queste ore la raccolta firme per raggiungere un margine che ci dia la massima sicurezza per essere presenti il prossimo 8 e 9 giugno per le elezioni europee».

Sull’aiuto offerto dalla Dc di Totò Cuffaro e da Sud chiama Nord di Cateno De Luca, Michele Santoro ha affermato: «Io le firme che ho raccolto insieme agli attivisti in questi giorni in Sicilia le conosco tutte; non ho richiesto aiuto ad alcuno. Avete visto Totò Cuffaro in questa piazza a firmare? Ci siamo solo noi. Noi saremo presenti per lavorare per la pace e contro ogni guerra e per superare questa continua emergenza contro l’economia fondata sul debito. Continuando così non ci saranno soldi per i servizi pubblici, scuola, sanità e per i lavoratori».