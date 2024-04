Verso le Europee, Cuffaro incassa il no di Forza Italia e rilancia: «Alle elezioni la Dc ci sarà»

Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc, non si arrende. «Molti - afferma - continuano a pensare che la Democrazia cristiana non parteciperà alle prossime elezioni Europee. Si sbagliano, noi siamo democristiani e continuano a lavorare per trovare una soluzione anche quando gli altri sono convinti che non c’è più alcuna possibilità. Parteciperemo alle elezioni europee».

Intanto, è saltata l’ipotesi del sostegno esterno di Cuffaro alla lista di Forza Italia per le Europee, così come è sfumata la candidatura di Luisa Lantieri (nella foto), deputato regionale forzista, nella lista azzurra della circoscrizione Sicilia-Sardegna. La Sardegna, oltre ad un uomo, dovrebbe candidare anche una donna e per completare la lista delle due isole non servirà più la quarta siciliana. Dopo avere visto tramontare la possibilità di depositare il simbolo della Dc in una delle liste, per spuntarla e non restare fuori dai giochi, l’ex presidente della Regione era tornato a strizzare l’occhio agli azzurri per far convergere i voti del suo partito sul nome della vicepresidente dell’Ars, nonché componente della segreteria particolare quando era a Palazzo d’Orleans. I due partiti non avrebbero dovuto siglare alcun accordo scritto. Si sarebbe trattato soltanto del sostegno esterno della Dc a Forza Italia.