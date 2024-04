Festa della Liberazione, a Palermo la cerimonia al parco Piersanti Mattarella: «Giornata che deve unire il Paese»

Al parco Piersanti Mattarella di Palermo la cerimonia che ha celebrato il settantanovesimo anniversario della Liberazione. Presenti i vertici delle forze armate, delle forze di polizia territoriali, delle delegazioni dell’Anpi e delle associazioni combattentistiche e d’arma, ma anche tanti cittadini. Deposte le corone d’alloro alla base dei cippi commemorativi dei martiri siciliani della Divisione Acqui e del comandante partigiano Pompeo Colajanni.

Alla commemorazione anche il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Alla celebrazione hanno aderito anche l'Associazione siciliana della stampa e la Fnsi. «Una festa che deve sempre unire il Paese, non dividerlo - dice Schifani -. Siamo qui proprio per rispettare questa giornata e avere come obiettivo sempre l'unità delle forze politiche, che è ormai diventata essenziale».

«A me piace guardare all'essenza di questa giornata - dice il sindaco Lagalla - che ricorda una guerra di Liberazione e che ci invita a una liberazione quotidiana, senza strumentalizzazioni, né divisioni». «Il 25 aprile è la festa degli italiani che hanno fondato la Repubblica sull'antifascismo - dice il presidente della commissione Antimafia siciliana, Antonello Cracolici -. Chi nega ciò per far passare solo i valori del passato, sappia che abbiamo il dovere di cacciare questi valori e di sconfiggerli».