Europee, spot elettorale in quattro lingue per Turano: ma è l'Intelligenza Artificiale

Mimmo Turano, candidato della Lega a Bruxelles nella circoscrizione Isole, compare in un video di 1 minuto e 42 secondi cominciando il suo appello elettorale in inglese, poi passa allo spagnolo, quindi in tedesco e in francese. Ma è solo un artificio.

È lui a svelarlo, sorridendo alla telecamera: «No picciotti io non parlo 4 lingue, ho fatto questo video grazie all’intelligenza artificiale. Ma l’intelligenza artificiale non può e non sa difendere gli interessi di un territorio e dei suoi abitanti - dice - Ecco perché mi candido al parlamento europeo, per andare lì a difendere gli interessi della provincia di Trapani, della Sicilia: le istanze delle persone che arrivano lì se non sono difese poi diventano carta straccia. Per fare questo ci vogliono due cose: io ci metto la faccia e voi l’impegno con il vostro voto».