Pd, Schlein capolista in Sicilia alle Europee: la spunta pure la giornalista Lidia Tilotta

L’ufficialità è arrivata oggi, durante la direzione nazionale a Roma: il mosaico degli otto nomi che il Partito democratico presenta alle prossime elezioni europee per la circoscrizione insulare è deciso, a cominciare dalla capolista, voluta con forza dal segretario siciliano del partito Anthony Barbagallo: sarà la numero uno dei Dem, Elly Schlein, che scenderà in campo, sempre come apripista, anche nella circoscrizione Centro. A seguire, nella testa di lista, il siracusano Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo al Senato, e la giornalista Lidia Tilotta (nella foto), vicecaporedattore della Tgr Rai, come candidatura indipendente, in linea con il modus operandi seguito dal Pd a livello nazionale, ossia «pescare» dall’area civica in ogni regione.

Quest’ultimo nome era uscito un po’ a sorpresa qualche giorno fa, e la diretta interessata si era riservata di accettare. Ora è arrivato il via libera. Tra gli otto anche il deputato europeo uscente Pietro Bartolo e l’ex segretario regionale Giuseppe Lupo, attualmente consigliere comunale a Palermo. «Nelle prossime ore, d’accordo con la segreteria nazionale, definiremo l’ulteriore candidatura di una donna per definire la proposta politica del partito siciliano», si legge in un post nel profilo Facdbook del Pd dell'Isola.