Dopo l'incidente tra un tir e due auto, il sindaco di Carini valuta la chiusura del ponte di via Sturzo

Dopo il grave incidente di lunedì 15 aprile, in cui sono rimasti coinvolti un tir e due auto, il sindaco di Carini valuta la chiusura del ponte che collega la via Luigi Sturzo con la rotonda del centro commerciale Poseidon. In quel tratto, infatti, sono previsti interventi per la messa in sicurezza, visto che in passato si sono già verificati episodi simili, anche con conseguenze peggiori. Giovì Monteleone chiede alla Regione di dare indicazioni precise sulla gara d'appalto per i lavori e non esclude di rendere nel frattempo l'area off-limits, ritenuta ormai pericolosa: il tir ha sfondato il guardrail ed è rimast in bilico sul ponte e due delle cinque persone ferite sono state trasportate in ospedale con codice rosso.

«Quello che è successo - dice il primo cittadino - mi ha portato a riflettere e a valutare la possibilità di interrompere la circolazione dei mezzi sul ponte. Per questo ho dato mandato ai responsabili degli uffici preposti di verificare se ci siano le condizioni di sicurezza per garantire l’incolumità di mezzi e persone e di suggerire a questa amministrazione, a seguito di opportuno sopralluogo congiunto, eventuali provvedimenti da adottare, compresa l'eventuale necessaria chiusura al traffico veicolare della strada, dove in passato ci sono stati anche incidenti mortali».