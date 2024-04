Schifani: «Sammartino leale e trasparente». La Lega: «Fatti vecchi, ma l'inchiesta arriva ora, a un mese dal voto»

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, come si legge in una nota, «nel ribadire piena fiducia nei confronti della magistratura, confida pienamente nella possibilità che l’onorevole Sammartino possa dimostrare la propria totale estraneità ai fatti che gli vengono addebitati» e ricorda come «lo stesso abbia ricoperto il suo doppio ruolo istituzionale con decoro, lealtà e trasparenza».

Durigon

Per il sottosegretario Claudio Durigon, che è commissario della Lega in Sicilia, «è sconcertante che, per quanto le indagini siano state condotte tra il 2018 e il 2021, i provvedimenti siano scattati solo oggi a poco più di un mese dalle Europee». Il capo del partito in Sicilia è sicuro dell’innocenza dell’esponente catanese della Lega. «Siamo garantisti, esattamente come lo siamo stati per Bari o Torino», sottolinea. «Siamo certi che Sammartino saprà dimostrare la propria innocenza», conclude.

Germanà

Sui tempi dell’inchiesta si sofferma anche il senatore leghista Ninò Germana. «Ferma restando la fiducia incondizionata nell’operato dei magistrati - dichiara l’esponente messinese candidato alle Europee e destinato a prendere le redini del partito in Sicilia dopo le elezioni -, non posso non registrare una grave intempestività dei provvedimenti che sono correlati a presunti fatti ipotizzati da indagini condotte tra il 2018 e il 2020, ma che vengono emessi dopo oltre tre anni e a pochi giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle liste». Germanà è alleato di Sammartino all’interno della Lega. «Conoscendo e frequentando da anni Luca - continua -, sono sicuro che saprà dimostrare quanto prima la propria estraneità a quanto gli viene contestato e, pur avendo apprezzato la sua generosità nell’aver rimesso nelle mani del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ogni delega ricevuta, sono certo che, nel rispetto della legge, che correttamente esclude le cariche elettive dalla misura della sospensione dai pubblici uffici, Luca continuerà la propria attività politica di deputato regionale con l’amore e la passione per la Sicilia e per i siciliani».