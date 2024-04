Palermo, un protocollo per reclutare nuovi volontari per il canile municipale

Associazioni e volontari tornano all’interno del canile comunale di Palermo. Questa mattina è stato presentato il protocollo di intesa tra il cuore pulsante del mondo animalista e l’amministrazione comunale, festeggiato con una giornata che ha aperto alla cittadinanza e alle famiglie le porte del canile.

Una colazione con le associazioni e la possibilità di adottare gli amici a quattro zampe che hanno più bisogno, promossa anche dall’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli: «È stato anche possibile firmare il protocollo per il volontariato in canile e far parte della nuova squadra di volontariato un struttura - ha spiegato Giusi Calod - volontaria e consulente sul benessere animale - è stato un modo per accendere ancora una volta i riflettori sul canile e soprattutto per fare conoscere i cani ospiti per incentivarne le adozioni».

Molti dei volontari e delle associazioni già in passato erano stati operatori nella struttura, «molti di noi hanno lavorato per diversi anni qui - ha spiegato Giorgia Matesi, responsabile dell’associazione Lav Palermo - questo ci permette di conoscere bene le criticità e anche le potenzialità di questo posto: vogliamo tornare ad impegnarci per questa struttura».