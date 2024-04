Gazebo di Fratelli d’Italia a Palermo: «Ecco i risultati del governo Meloni»

Un gazebo allestito in via Magliocco, a Palermo, con l’obiettivo di comunicare i risultati del governo guidato da Giorgia Meloni. L’iniziativa è del partito della premier, Fratelli d’Italia.

«Il governo nazionale - dichiara il presidente cittadino di FdI, Antonio Rini - sta lavorando tanto e bene, nell’interesse delle italiane e degli italiani: il nostro partito ha deciso di tornare nelle piazze e nelle strade di tutto il Paese, tra cui Palermo, per spiegare i risultati ottenuti dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Crediamo in una politica fatta di dialogo e confronto diretto con i cittadini, a cui abbiamo illustrato le tante iniziative messe in campo dal governo per la Sicilia e il Meridione».

Rini era presente al gazebo assieme al presidente provinciale, il senatore Raoul Russo, all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e al direttivo cittadino.

«Essere il primo partito in Italia – continua Rini – significa sentire la responsabilità di rendere realtà il programma elettorale che le cittadine e i cittadini hanno premiato: un obiettivo che questo governo sta centrando, difendendo gli interessi degli italiani in un'Europa che cambieremo da protagonisti».