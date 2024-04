Meno traghetti per le isole minori, sindaci in rivolta

All’origine della decisione ci sarebbe la mancata chiusura dell’accordo con l’amministrazione regionale: la società, infatti, sostiene di avere assicurato le tratte integrative per circa sei mesi, andando oltre alla scadenza fissata al 29 febbraio di quest’anno, assumendosi anche il carico di pesanti oneri finanziari in assenza dell’atto aggiuntivo che avrebbe dovuto regolarizzare la situazione.

«L’ammontare dei crediti maturati è purtroppo divenuto allarmante – fanno sapere da Sns – e per questo motivo Caronte&Tourist Isole Minori si è vista costretta ad annunciare la sospensione». In realtà il dipartimento siciliano delle Infrastrutture avrebbe inviato da tempo la lettera per sollecitare la possibilità di incrementare le rotte per le isole minori, finanziandole con proprie risorse, ma finora dal ministero non ci sarebbe stata nessuna risposta.

L'articolo completo di Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia oggi in edicola