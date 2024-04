Il ministro della Disabilità Locatelli in Sicilia, tappe a Palermo e Caltanissetta

Domani e martedì il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sarà in Sicilia. Prima tappa alle 16 a Palermo, dove visiterà la cooperativa sociale Solidarietà, presso l’ex Ospedale psichiatrico di via Gaetano la Loggia, 5 . Alle 18 Incontro pubblico con le associazioni del territorio, nella sede Castello a Mare della Lega navale italiana, in via Francesco Crispi 1.

Martedì alle 9.30 parteciperà all’evento «Lavoro che cura, lavoro che include #Progetto individuale di vita», al Cine De Seta dei Cantieri culturali della Zisa, in Via Paolo Gili, 4.

Concluderà la sua visita a Caltanissetta, dove alle 16 sarà alla nuova sede della Croce rossa italiana, in via Xiboli, 345.