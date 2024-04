Travelexpo a Terrasini, il ministro Santanchè: «34 milioni per il turismo ai piccoli Comuni»

«Apprezzo molto il fatto che abbiate chiamato Travelexpo Borsa globale dei turismi, un plurale significativo che vuole sottolineare ed includere la ricca varietà del settore, che non può assolutamente essere racchiuso in un semplice singolare. Oggi, infatti, non possiamo più parlare di Turismo, ma, considerando la ricca offerta turistica italiana, dobbiamo parlare di Turismi». Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, nel messaggio inviato alla ventiseiesima edizione di Travelexpo, che si apre oggi (5 aprile) a Terrasini, in provincia di Palermo. È per questo, spiega, che «nel Piano Strategico del Turismo, il documento programmatico del MiTur fino al 2027, vengono descritti e approfonditi - anche in ottica industriale - i vari tipi di turismi presenti in Italia».

Secondo la ministra Santanché, infatti, «la poliedricità del settore è dovuta soprattutto alla ricchezza territoriale della nostra amata Italia, che vanta mare, montagna, città d’arte, borghi, cammini solo per citarne alcuni. È un comparto importante per la nostra Nazione, alla base del Pil, che crea profitti e dà lavoro a molte persone, in particolare alle donne. Dobbiamo, perciò, saper adeguatamente valorizzare e promuovere i luoghi, mettendo in luce tutte le diversità, che poi sono dell’unicità».