Emergenza idrica, Ultima generazione contro la fontana del molo trapezoidale: «Quest'acqua è dei palermitani»

«Questa acqua non è nostra, questa acqua è dei palermitani» è lo slogan dell’ultima protesta avvenuta presso la fontana «danzante» di Palermo, al molo trapezoidale. Alcuni giovani attivisti, appartenenti al movimento «Ultima generazione», hanno attratto l’attenzione dei passanti protestando pacificamente contro il piano d’emergenza Amap contro la crisi idrica che partirà venerdì 5 aprile. Si sono muniti di spugnette e piatti e panni da lavare all’interno della fontana intonando frasi di contestazione: «Siamo in emergenza siccità e usiamo una fontana come intrattenimento dei

turisti», ha detto uno di loro.

I giovani hanno voluto sottolineare l’importanza della tutela delle risorse idriche e la necessità di un approccio sostenibile alla gestione dell’acqua. Durante la loro azione, i giovani hanno lavato simbolicamente dei panni, per sottolineare il legame tra l’acqua e la vita quotidiana delle persone. La protesta è stata interrotta dagli agenti di polizia che di peso hanno allontanato gli attivisti.