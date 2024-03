Indennità per i medici siciliani che lavorano in periferia: una norma di cui parla il presidente della Regione Renato Schifani nel corso dell'intervista a Tgs Sette, condotta da Marina Turco e Giacinto Pipitone. «Nel 2023 la Sicilia ha avuto un'impennata di entrate fiscali», ha anche detto Schifani, soffermandosi poi sulla manovrina correttiva in arrivo all'Ars.

Nel video la puntata odierna di Tgs Sette con l'intervista a Schifani