Palermo, procedura più snella per il riconoscimento dell'invalidità civile: ecco cosa prevede il nuovo sistema

Per semplificare ed accelerare il processo di accertamento medico legale di invalidità civile, dalla prossima settimana sarà attivato per tutta l’Asp di Palermo il servizio «Allegazione della documentazione sanitaria». La procedura consentirà una più rapida «valutazione sugli atti», senza dovere aspettare i tempi di convocazione a visita diretta negli ambulatori dell’Azienda sanitaria provinciale.

Possono aderire alla «valutazione sugli atti» anche coloro i quali hanno presentato precedentemente la domanda e che sono in lista d’attesa.

Chi può allegare la documentazione

Possono allegare la documentazione sanitaria e richiedere la «valutazione sugli atti»:

il cittadino o un suo delegato;

il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o un medico certificatore che, dopo la compilazione del certificato medico introduttivo (e per tutto il tempo in cui non si è concluso l’iter sanitario), potranno inoltrare alla Commissione la documentazione sanitaria comprovante la patologia per la quale si chiede il riconoscimento di invalidità o handicap;