Palermo, partono i lavori per l'impianto fognario di Via Tiro a Segno

L’area Lavori pubblici ha assegnato i lavori sulla rete fognaria e, in particolare, sulla stazione di sollevamento a servizio dell’edificio di via Tiro a Segno, per l’importo di 200 mila euro.

L’impianto di sollevamento, progettato per consentire lo smaltimento degli scarichi fognari aveva cessato la piena funzionalità tra il 2020 e il 2021, causando così gravi emergenze di natura igienico ambientale alle quali non era stato posto rimedio. L'amministrazione comunale nel mese di dicembre 2023 ha provveduto all’approvazione e al finanziamento (con somme stanziate dal Consiglio comunale nella manovra di assestamento) del progetto di revisione dell’impianto e di realizzazione di una nuova rete interna, predisposto da Amap.

«Domani partiranno i lavori che consentiranno, finalmente, di restituire le dovute condizioni di vivibilità alle numerose famiglie che da anni convivono con l’emergenza», è stato il commento del sindaco e dell'assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando.

«Una battaglia di civiltà condotta sin dal mio insediamento per tutti i cittadini che abitano in un‘area da sempre abbandonata che ha bisogno di cure e di attenzione, oltre che rispetto e presenza costante» è il commento del consigliere di Fratelli d'Italia Teresa Leto.

La quale ha anche ringraziato l’onorevole Carolina Varchi per questo importante risultato, frutto del lavoro iniziato durante il suo mandato da assessore al bilancio.