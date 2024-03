L'uguaglianza, principio costituzionale incompiuto: professionisti del diritto a confronto a Palermo

L'associazione Aiga Palermo ha organizzato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università l’evento di presentazione del libro Uguali per Costituzione: storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi (edito da Feltrinelli), di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle entrate. Presenti al dibattito, oltre all’autore, Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte Costituzionale, e Sandro Staiano, presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti.

«La presentazione del libro dell’avvocato Ruffini, per la tematica trattata - dichiara il presidente di Aiga Palermo, Antonino Musacchia - si inserisce nel più ampio percorso che Aiga sta promuovendo sul ruolo sociale dell’avvocato, che, nei decenni, ha perso centralità per essersi autorelegato in un ruolo di mero tecnocrate, nella migliore delle ipotesi, se non addirittura di mero “accaparratore di clientela”, snaturando quella funzione che le è propria, garante del principio di uguaglianza che impone, a ciascuno di noi, di non voltarsi dall’altra parte. Momenti di confronto come quello di oggi, aperti alla società civile e non solo ai professionisti del diritto ci ricordano - continua Musacchia- il senso di essere oggi civil servant, riportando al centro del dibattito il ruolo sociale di quelle che, un tempo, erano le professioni nobili».