Palermo, una cabina di regia per velocizzare l'iter degli interventi per fognature e depuratori

Per velocizzare l’iter attuativo degli interventi fognario-depurativi presenti a Palermo è stata istituita oggi una cabina di regia tra la struttura del commissario straordinario unico per la depurazione, rappresentata dal sub commissario Toto Cordaro, il Comune di Palermo, rappresentato dall’assessore alle infrastrutture Totò Orlando, e l’Amap, rappresentata dal presidente Alessandro Di Martino.

«L’istituzione della cabina di regia con i soggetti protagonisti come il Comune di Palermo e l’Amap – dice il sub commissario Toto Cordaro – è fondamentale per affrontare le eventuali criticità in modo da completare i lavori nei tempi previsti. Avviamo un percorso di collaborazione virtuosa tra istituzioni utile a dare una soluzione immediata ai problemi che si possono incontrare nella realizzazione delle infrastrutture».