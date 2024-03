Il Comune di Palermo assente al processo contro i favoreggiatori del racket, Addiopizzo: ci lasciano soli

«Agli operatori economici - scrivono da Addiopizzo - viene contestato di aver negato di aver ricevuto richieste estorsive o di avere pagato somme a titolo di pizzo e per questa ragione di avere aiutato i sodali del mandamento mafioso di Brancaccio ad eludere le indagini nei loro confronti». La Procura in udienza ha annunciato la contestazione agli imputati dell’aggravante prevista dall’articolo 384 ter del codice penale.

Addiopizzo: «Isolare chi denuncia è un pericolo»

«L’Associazione Addiopizzo ha deciso di essere presente nel processo, come peraltro aveva già fatto in passato in procedimenti analoghi, perché ritiene che le condotte di chi non ha collaborato isolano e mettono a rischio quelle vittime che invece continuano a trovare la forza e il coraggio di denunciare a Brancaccio e in altre aree della città». Così in una nota Raffaele Genova presidente di Addiopizzo stigmatizza la mancata costituzione di parte civile all’udienza preliminare a carico di 31 commercianti e imprenditori accusati di favoreggiamento. Negando di aver subito richieste estorsive, secondo la Procura, avrebbero ostacolato le indagini sul racket, favorendo gli esattori mafiosi.

«Al di là del processo vogliamo ribadire ancora una volta la necessità di aggiornare l’analisi e la narrazione sul fenomeno delle estorsioni dato che - continua Genova - oggi a differenza del passato non è per paura che la maggior parte paga, ma per convenienza e connivenza.” “Ci sono ancora molti che pagano le estorsioni e non denunciano perché più che subire ricercano la ‘messa a postò- aggiunge - in un contesto in cui il pizzo costituisce la contropartita che il commerciante corrisponde nell’ambito di relazione che condivide con Cosa nostra».