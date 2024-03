Buche stradali, il Comune di Palermo accende i fari sulle imprese che fanno i lavori

Troppi scavi, troppi fossi, troppe manomissioni del suolo, troppi incidenti, troppi guai. Spesso lo sconquasso dei tracciati stradali non dipende dai ritardi delle manutenzioni, con tutto il seguito di sinistri che poi il Comune si trova costretto a risarcire. Molto speso, anzi forse nella maggior parte dei casi, il dissesto di vie e marciapiedi è l’effetto di lavori da parte di imprese private che poi, però, mettono a posto alla bell’e meglio. Rifacendo la pavimentazione non a regola d’arte, così che dopo qualche tempo o dopo una pioggia tutto si trasforma in una sorta di sentiero accidentato.

L’assessorato ai Lavori pubblici, guidato da Salvatore Orlando, col sindaco, Roberto Lagalla, hanno dunque avviato sperimentalmente un nuovo protocollo per gli interventi per ovviare al problema. La direttiva a firma del primo cittadino, che mira a «migliorare l’attuale sistema per garantire una migliore fruibilità della rete stradale». A cominciare dall’individuazione di una struttura dell’amministrazione «che possa costituire da punto nevralgico degli scavi in città». Il documento, che porta la data del 18 marzo e ha «efficacia immediata», intende insomma dare un ordine agli interventi e soprattutto individuare eventuali responsabilità.