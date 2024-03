Formazione, salta l’obbligo di assumere: all'Ars nuovo scontro fra Schifani e Turano sulla graduatoria dell’avviso 7

L’Ars cancella una delle norme della Finanziaria che avevano rivoluzionato la formazione professionale, togliendo l’obbligo a carico degli enti di moltiplicare le assunzioni. Ma il voto di ieri è lontanissimo dal riportare serenità in un settore in cui è in corso una guerra fra enti grandi e piccoli. Sono tensioni che stanno anche L’Ars cancella una delle norme della Finanziaria che avevano rivoluzionato la formazione professionale, togliendo l’obbligo a carico degli enti di moltiplicare le assunzioni. Ma il voto di ieri è lontanissimo dal riportare serenità in un settore in cui è in corso una guerra fra enti grandi e piccoli. Sono tensioni che stanno anche provocando un nuovo scontro fra il presidente Schifani e l’assessore Mimmo Turano.

A metà gennaio, con due emendamenti volanti approvati nella notte che ha portato al varo della Finanziaria, era stato introdotto l’obbligo a carico degli enti di assumere a tempo indeterminato in ogni sede (anche quelle periferiche) 4 fra dirigenti e amministrativi. In più è stato tolto il tetto ai finanziamenti che ogni ente poteva conquistare sui bandi che assegnano fondi regionali. È stata cancellata, in questo caso, una norma che tutelava le piccole strutture garantendo loro un budget annuale.