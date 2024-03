A Carini arriva l'app per la notifica di multe e comunicazioni amministrative: «Risparmieremo tempo e costi»

Un servizio per comunicare in tempo reale con i cittadini, un'area digitale a cui sarà possibile accedere per consultare multe, sanzioni amministrative, violazioni al codice della strada, ordinanze e regolamenti comunali. La polizia municipale di Carini è al prima in Sicilia ad attivare Send, il Servizio notifiche digitali che semplifica la gestione delle comunicazioni ed ha valore legale.

Si potrà accedere alla propria posizione via Pec o tramite avviso sull’app Io. «Ci sono voluti sei mesi di lavoro, ma ne è valsa la pena - dice il comandante Marco Venuti - perché adesso le procedure di notifiche saranno snellite e digitalizzate il che vuole dire risparmio di tempo e costi dell’intero processo». Il Comune ha aderito alla nuova infrastruttura digitale realizzata da PagoPA S.p.A. insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri grazie alle risorse del Pnrr e con il supporto del Gruppo Maggioli. La nuova piattaforma tecnologica è già attiva e comporterà anche la certezza della reperibilità del destinatario, minori oneri di notifica per i cittadini e un’esperienza utente più efficace.