La polemica sul liceo di Partinico da intitolare a Impastato, gli studenti: «Ingiusto tacciarci di mafiosità»

Nuova lettera aperta degli studenti del liceo Savarino dopo la bufera mediatica che li ha travolti per avere detto di no, con un referendum e un voto a larghissima maggioranza, all’intitolazione della loro scuola a Peppino Impastato, vittima della mafia a Cinisi nel 1978 e definito da loro «divisivo». «Non siamo mafiosi», è il messaggio che hanno voluto lanciare dopo gli insulti ricevuti anche sui social, dove i ragazzi sono stati tacciati di essere privi di cultura della legalità. «Avremmo preferito un nome apartitico - specificano nella lettera - per evitare di politicizzare e strumentalizzare il cambio dell’intitolazione, cosa che nonostante tutto è avvenuta. Il termine “divisivo” è stato da noi utilizzato non per dire che Peppino Impastato sia una persona divisiva, ma per sottolineare le divisioni che sono sorte nel territorio e nella stessa comunità scolastica»

L’intitolazione a Peppino sarebbe stata estesa anche alla madre, Felicia Bartolotta: gli studenti sostengono che non hanno mai messo in dubbio ciò che significa il cognome Impastato nella lotta alla mafia. Madre e figlio sono anzi ritenuti «esempi» da seguire. Ma allo stesso tempo i ragazzi ribadiscono che avrebbero preferito un’altra vittima di mafia, il giudice Rosario Livatino, per dare una svolta «apartitica» nell’intestazione della scuola, finora intitolata a Santi Savarino, senatore e giornalista, figura controversa per i suoi contatti con la mafia e per aver firmato il manifesto delle leggi razziali.