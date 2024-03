Polizzi Generosa, Lo Verde subentra a Potestio in consiglio comunale

Cambio al Comune di Polizzi Generosa: Isabella Potestio lascia il consiglio, al suo posto subentra Gandolfo Lo Verde.

L'avvicendamento è avvenuto ufficialmente ieri (venerdì 15 marzo) a Polizzi Generosa: il neo consigliere comunale, Gandolfo Lo Verde, insegnante di musica classe 1992, torna a distanza di 4 anni all’interno del consiglio comunale. «Ritorno dopo 4 anni - dice Lo Verde dopo il giuramento - a rivestire la carica di consigliere comunale della mia città, Polizzi Generosa, in sostituzione di Isabella Potestio che si è dimessa e che ringrazio per la serietà e l'abnegazione con le quali ha svolto questo ruolo».

L’ex consigliere Potestio, infatti, ha lasciato l’incarico scrivendo nella sua lettera di dimissioni che «un consiglio comunale senza una dialettica, senza un confronto al proprio interno, lascia il comune senza democrazia».

Da qui, la decisione non facile per l’insegnante ma che alla fine ha deciso di accettare il nuovo incarico nel «rispetto degli elettori - continua Gandolfo che ad oggi è anche collaboratore parlamentare del deputato regionale Ismaele La Vardera - che nel 2020 hanno riposto la propria fiducia nella mia persona e, oggi, anche nel rispetto del ruolo politico che rivesto. Spero possa essere l'inizio di un percorso proficuo. Lavorerò con tutto me stesso per onorare il prestigioso ruolo che mi è stato affidato».