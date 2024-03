Ustica, il consiglio comunale non revoca la cittadinanza a Benito Mussolini

Il Consiglio comunale di Ustica, a maggioranza, ha deciso di non revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. «Ho appreso dal capo dell’opposizione, il consigliere Diego Altezza, che proprio ieri il consiglio ha deciso di non votare la revoca della cittadinanza onoraria di Benito Mussolini - sottolinea in una nota il deputato regionale Ismaele La Vardera e capogruppo all’Ars di Sud Chiama Nord -. Andrò a parlare con il sindaco, Salvatore Militello, vicino a Fratelli d’Italia per capire se nella sua cittadina vige ancora il regime o meno. La politica è fatta anche di azioni simboliche tutto il gruppo di minoranza con i consiglieri Altezza, Natale e Ailara aveva chiesto di togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, e il consiglio riunitosi ieri ha deciso di non trattare il punto all’ordine del giorno. Non mi resta che venire ad Ustica per spiegare a Militello che la Costituzione italiana su cui ha giurato dice che l’Italia è antifascista».