Terrasini, una strada intitolata al sindacalista Giuseppe Maniaci: fu ucciso dalla mafia

Da oggi a Terrasini esiste la via Giuseppe Maniaci. La nuova strada, nella zona di espansione del paese, è stata inaugurata oggi con la scopertura della targa che porta il nome di Maniaci, segretario della Federterra di Terrasini e dirigente del partito comunista, ucciso dalla mafia il 22 ottobre 1947. L’intitolazione, nata su iniziativa della Cgil Palermo, si è svolta alla presenza del sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, del segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo e del responsabile dipartimento Legalità della Cgil Dino Paternostro. Erano presenti il figlio Salvatore con la moglie Mina, il nipote Giuseppe Maniaci e il pronipote Giuseppe Maniaci anche lui, in memoria del sindacalista. «Sono dovuti passare 77 anni dal suo assassinio ma finalmente anche a Terrasini il sacrificio di Giuseppe Maniaci sta ricevendo il giusto riconoscimento – dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e Dino Paternostro, responsabile dipartimento Archivio e memoria storica - Ricordarlo oggi, intitolargli una strada del suo paese, significa indicare alle giovani generazioni la legalità e la giustizia sociale come la via maestra per costruire una società libera e giusta».

«La vicenda Maniaci – aggiungono Ridulfo e Paternostro - dimostra come le lotte sindacali e politiche nella Sicilia del secondo dopoguerra riuscirono non solo a costruire giustizia sociale ma anche a strappare dalle grinfie della criminalità organizzata intere generazioni di giovani. Se non avesse incontrato dirigenti comunisti come Scoccimarro e Terracini, Giuseppe Maniaci rischiava di restare incagliato nelle maglie della criminalità organizzata. Invece diventò un sindacalista comunista della Cgil, che combatté a testa alta e con intelligenza a difesa dei braccianti e dei contadini poveri». La Cgil ha chiesto al sindaco di organizzare un incontro con le scuole per parlare della figura e dell’impegno di Maniaci e il sindaco si è impegnato a fare in modo che la memoria del sindacalista di Terrasini possa coinvolgere in un percorso didattico le giovani generazioni. Maniaci venne ucciso a colpi di mitra a pochi metri dalla sua casa di campagna, in contrada Paternella, a Terrasini, il 25 ottobre del 1947. Aveva 38 anni. Maniaci era contadino, era sposato con Benedetta Pellerito, sarta: lasciò la moglie incinta del secondo figlio, mentre il primo aveva appena un anno.