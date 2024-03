Palermo, il Consiglio comunale accelera e approva il bilancio di previsione in un giorno

Ad accelerare l'iter ha giocato anche l'intervento a inizio di seduta del consigliere del Pd, Fabio Giambrone, che aveva lanciato l'allarme dell'area tributi: se l'approvazione fosse slittata si sarebbero persi i premi incentivanti del personale. La maggioranza, a quel punto, si è come sentita punta nell'orgoglio e ha colto al volo quella che a prima vista sembrava un'apertura. Che, però, si è trasformata fatalmente in una specie di tagliola: non c'è stato il tempo di perdersi in dibattiti e chiarimenti. Del resto, si tratta di un bilancio tecnico: realizzato per stare in piedi, osservando i principi contabili, ma di fatto ingessato proprio perché deve tenere conto di tutti gli obblighi che derivano dal riequilibrio.

Infatti, da qui a qualche giorno il Consiglio sarà chiamato a riallineare i conti sulla base dei nuovi elementi che nel frattempo sono emersi (lo schema risale, infatti, alla fine di novembre) fino a oggi, e a inserire eventuali novità contabili che si dovessero presentare. Certamente, però, Lagalla (che non era in aula ufficialmente per impegni pregressi) può brindare a un successo: essere riuscito cioè ad approvare in meno di due anni qualcosa come 8 documenti finanziari, compresi quelli - arenati - che bloccavano il cammino verso il riequilibrio dell'ente, oltre al piano di riequilibrio rivisto e l'accordo con lo Stato.

«Un risultato storico che, da diversi decenni, non riusciva a dotarsi dello strumento contabile nei tempi previsti dalla legge. Dopo aver messo in campo, da oltre un anno e mezzo, ogni sforzo possibile per rimettere in linea i conti dell’ente, rispondiamo con i fatti a chi, nei giorni scorsi, ha mosso critiche sull’eventualità di non approvare in Aula il documento entro i termini», afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.