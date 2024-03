Palermo, l'asilo nido sognato da padre Puglisi prende forma

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato l’iter di progetto per la costruzione dell’asilo nido a Brancaccio, denominato «i Piccoli di Padre Pino Puglisi».

L’importo previsto è di 3,850 milioni euro, ospiterà sessanta bambini.

«Va dato atto al centro Padre Nostro del lavoro che svolge nel territorio e per avere proposto la realizzazione dell’asilo nido che tra l’altro era un desiderio del beato Padre Pino Puglisi», dice il consigliere comunale e presidente della VII Commissione consiliare, Pasquale Terrani.

Per Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, «è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione che il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la sua amministrazione e il consiglio comunale hanno per tutti i quartieri della nostra città».

«Un progetto che rischiava di finire nel dimenticatoio ma che, grazie all’impegno del Comune, è stato interamente rifinanziato e che il consiglio comunale ha approvato in tempi strettissimi, grazie alla sensibilità dimostrata da tutte le forze politiche - aggiunge - Brancaccio ha bisogno di interventi strategici come questo, il modo migliore per onorare la memoria e il sacrificio di don Pino Puglisi».