Trattativa a Roma per salvare la Finanziaria siciliana

L'assessore Marco Falcone è volato a Roma di buon mattino per un vertice al ministero dell'Economia sulle norme della Finanziaria che il governo nazionale ha annunciato di voler impugnare. E nelle stesse ore a Palazzo d'Orleans il presidente Renato Schifani ha riuniti i dirigenti della Regione per preparare la memoria difensiva.

L'obiettivo della Regione è soprattutto quello di salvare dall'impugnativa gli articoli che riguardano la sanità. In particolare quello che stanzia 10 milioni per erogare bonus da 18 mila euro all'anno ai medici che accetteranno di lavorare nei piccoli ospedali. Inoltre è nel mirino del ministero la norma che prevede aumenti del 7% delle rette in favore delle Rsa. E pure la sanatoria dei vecchi debiti dei privati convenzionati rischia di saltare. Come pure l'articolo che permette di aumentare del 15% il budget delle Asp destinato alle assunzioni: una misura che aprirebbe ai cosiddetti precari Covid le porte degli ospedali di comunità, quelli in costruzione finanziati con i fondi del Pnrr.

Schifani e Falcone tenteranno anche di salvare i fondi per la ricapitalizzazione dell'Airgest (4,2 milioni) e quelli per Sicilia Digitale (800 mila euro).

Si tratta di misure contenute in un disegno di legge collegato alla Finanziaria ma autonomo. E dunque ancora in attesa del giudizio di Roma. Mentre la vera e propria Finanziaria è già stata esaminata e il governo nazionale ha bocciato solo due articoli: quello che stanzia 4,3 milioni per incentivi ai dipendenti regionali e quello che avrebbe trasformato il Cefpas in una sorta di ente aggiuntivo della sanità paragonabile a una Asp. Salvo invece il comma che aumenta le giornate di lavoro dei forestali, che in un primo momento sembrava invece essere stato cassato dal Consiglio dei ministri.