Carini, si sblocca la raccolta rifiuti: i primi camion hanno scaricato a Bellolampo

Si sblocca la raccolta rifiuti a Carini. Due autocompattatori pieni di spazzatura sono stati scaricati a Bellolampo e, dopo 20 giorni dalla chiusura della discarica gestita dalla Trapani servizi, riprende domani (8 marzo) anche la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

È arrivata l’autorizzazione a conferire a Bellolampo, Il Comune l’attendeva dal 22 febbraio, giorno in cui la Regione ha autorizzato il trasporto dell’immondizia indifferenziata verso la discarica palermitana diminuendo la quota da 17,5 a 16 tonnellate al giorno. Ci sono volute due settimane per sottoscrivere un contratto con Rap, società che gestisce l’impianto. Quest’ultima ha dettato precise regole stringenti per le procedure, stabilendo che i rifiuti che conterranno frazioni differenziabili come carta, vetro, plastica o umido non potranno essere conferiti. Regole arrivate anche dal Comune di Carini all’Ati Senesi, che da 8 anni gestisce il servizio di igiene urbana.

«Gli operatori - spiega il sindaco Giovì Monteleone - non raccoglieranno i rifiuti che presentano componenti differenziabili perché la Rap non li accetta. La direttiva ha anche altri scopi: educare i cittadini a fare correttamente la raccolta differenziata, conferire meno indifferenziata possibile - dati i costi elevati di conferimento (circa 300 euro a tonnellata) e il limite di 16 tonnellate al giorno imposto dalla Rap - e generare un ritorno economico dalla vendita di carta, vetro e plastica. Qualora gli operatori riscontrino rifiuti, di provenienza certa (tanto per le utenze domestiche quanto per quelle non domestiche), differenziati male, non saranno ritirati: apporranno sopra il bollino rosso che invita l’utenza al ritiro del rifiuto e alla corretta differenziazione. Se gli utenti perpetueranno comportamenti scorretti, saranno segnalati alle guardie ambientali o agli agenti della polizia municipale e verranno multati. Avremo tolleranza zero nei confronti di chi abbandona la spazzatura per strada o differenzia male e potenzieremo la video sorveglianza».