Palermo, torna a illuminarsi il sottopasso di via Sardegna

Nuova illuminazione per il sottopasso di via Sardegna, a Palermo. Su autorizzazione dell’assessorato ai Lavori pubblici, guidato dall’assessore Salvatore Orlando, Amg Energia ha eseguito un intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione nel sottopassaggio di nuovi punti luce che sono appena entrati in funzione. Il vecchio impianto era stato spento per ragioni di sicurezza: era stato distrutto, con danni ai centri luminosi e alle linee di alimentazione, da un incendio divampato lo scorso mese di settembre nel sottopasso. Nelle scorse settimane l’assessore Orlando assieme ai tecnici di Amg Energia e a quelli di Sispi ha effettuato un sopralluogo per procedere alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e all’installazione di telecamere di videosorveglianza.

«La nuova illuminazione rende il sottopasso fruibile in sicurezza da parte dei cittadini - ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando - e il suo recupero rientra in un progetto più ampio che riguarda gli altri sottopassi ma anche le attività in corso per migliorare la vivibilità della città con opere da troppo tempo attese, a partire dalla sistemazione dei marciapiedi di via Libertà. Ringrazio Amg Energia - ha concluso l’assessore Orlando - per il fondamentale supporto».

«Gli interventi sono stati eseguiti con celerità per consentire il riutilizzo del sottopasso - ha aggiunto il presidente di Amg Energia Francesco Scoma -. Un risultato positivo frutto della piena sinergia con il Comune».

Per il presidente della VI Circoscrizione, Giuseppe Valenti, si tratta di «un importante risultato per la circoscrizione, che ha svolto un ruolo determinante nel recupero del sottopasso di via Sardegna, una struttura strategica per la mobilità e la sicurezza dei cittadini. Il sottopasso, che collega il quartiere di viale Regione Siciliana con l’area dell’ex Grande Migliore, era da tempo in condizioni di degrado e abbandono, con problemi di infiltrazioni, impianti elettrici obsoleti e mancanza di custodia».