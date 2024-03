Ferrandelli fa il suo ingresso in giunta a Palermo: la firma del neo assessore

Nuovo cambio della guardia in giunta comunale: questa mattina, Fabrizio Ferradelli, che dal mese di dicembre ha fatto il suo ingresso in maggioranza, si è insediato nella giunta del sindaco Roberto Lagalla prendendo il posto di Antonella Tirrito. La cerimonia è avvenuta negli uffici del primo cittadino a palazzo Palagonia. La prima gatta da pelare per il neo assessore sarà la vertenza Sispi, che ha annunciato lo sciopero per il 13 marzo. Sull’ex esponente di Azione, ricadono tutte le deleghe di Antonella Tirrito, con l’aggiunta del settore del benessere animale: all’innovazione digitale e rapporti funzionali con Sispi; emergenza abitativa e politiche sociali per la casa (inclusa assegnazione Erp); rapporti con le comunità migranti e con la consulta delle culture; politiche giovanili; igiene, sanità e farmacie; canile municipale e diritti degli animali. Nelle mani di Rosi Pennino, invece dovrebbe accentrarsi la delega alla povertà estrema e gestione migranti, mentre la delega alla protezione civile passa a Pietro Alongi.

«Per me è un impegno importante - ha detto Ferrandelli - sono deleghe che mi consentono di aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, come le politiche giovanili, la digitalizzazione per dare più servizi e semplificare la vita rispetto alle procedure burocratiche e coinvolgere il mondo animalista». Sotto questo profilo, Ferrandelli si ricongiunge con Ilenia Rimi, consulente a titolo gratuito per i rapporti con le associazioni di protezione animali del terzo settore, che del neo assessore aveva sostenuto la corsa a sindaco.

«I miei migliori auguri a Fabrizio Ferrandelli per il suo ingresso nella giunta comunale - ha detto il sindaco Roberto Lagalla - dopo aver rafforzato il gruppo Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale, sono sicuro che anche da assessore Ferrandelli saprà mettere al servizio della città e della coalizione di maggioranza la sua esperienza e il massimo impegno».

Da qualche settimana, quando c’era stato il giro di valzer con la sostituzione prima di Mineo e successivamente di Carolina Varchi, si parlava insistentemente di un ruolo esecutivo per Ferrandelli. Che ora è arrivato. Per fargli posto s’è dimessa Antonella Tirrito con grande fair play, parlando di questioni meramente politiche che non intaccano il suo spirito di collaborazione col sindaco, se lo vorrà.