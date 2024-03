Palermo, l'annuncio del Comune: entro il mese sarà riparato il manto stradale di via Castelforte

«Inizieranno entro la fine del mese i lavori di manutenzione della via Castelforte, a Palermo». Ad affermarlo è l’assessore ai Lavoro Pubblici del Comune Salvatore Orlando.

La gara, espletata nell’agosto scorso, riguardava l’Ambito 1 dell’Accordo quadro che coincide con la settima Circoscrizione. Adesso gli uffici comunali hanno concluso le procedure di verifica rendendo efficace l’aggiudicazione.

L’impresa Vin.to nei prossimi giorni potrà firmare il contratto. Complessivamente la gara destinava all’Ambito 1 poco più di un milione e 800 mila euro. «Per la via Castelforte ne serviranno circa 700 mila - spiega l’assessore Orlando - l’intervento è urgente perché le condizioni dell’asfalto sono molto precarie». L’Ambito 1, a cui si riferisce l’appalto, comprende Arenella, Vergine Maria, Pallavicino, Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna e Mondello. La gara aveva permesso di individuare le ditte vincitrici di sei degli otto ambiti (uno per ogni Circoscrizione). Due ambiti dell’Accordo quadro (il 5 e il 6) non erano stati assegnati perché la gara era risultata deserta.