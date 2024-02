Palermo, rivoluzione nelle domande per avere una casa

Al via da oggi il nuovo sistema di accesso alla presentazione delle domande per le graduatorie dell’emergenza abitativa, messo a disposizione dal Comune di Palermo. La nuova piattaforma consentirà all’utenza di poter effettuare una nuova iscrizione alla graduatoria, con accesso tramite Spid/Cie, nel rispetto del principio del once only (una volta sola).

Le informazioni del soggetto richiedente infatti, ove già disponibili presso altre amministrazioni, saranno automaticamente integrate all’interno della nuova procedura di richiesta che, si ricorda, è destinata solo alle nuove iscrizioni e non comporta attività per chi è già presente nell’attuale graduatoria. Inoltre, sono già state previste e sono attualmente in fase di completamento, nuove funzionalità per pagare online tramite PagoPA gli eventuali oneri e/o contributi previsti.

Oltre che l’aggiornamento delle vecchie istanze e la verifica automatica periodica dei requisiti, tramite azioni di interoperabilità con altri enti e organi governativi operanti nell’ambito del sociale.