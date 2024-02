Palermo, i nuovi divieti per biciclette e monopattini in centro: arrivano le fasce orarie

A Palermo l’ufficio mobilità sostenibile del Comune ha emanato oggi una nuova ordinanza relativa alla regolazione della circolazione delle biciclette in via Maqueda, corso Vittorio Emanuele e via Ruggero Settimo. Obiettivo, spiega l’amministrazione, la tutela della sicurezza dei pedoni e degli stessi ciclisti. L’ordinanza è il frutto di un atto di indirizzo dell’assessore alla Mobilità sostenibile e al Centro storico, Maurizio Carta, giunto in seguito al confronto con tutte le parti in causa, i comitati cittadini ricadenti nell’area, la Consulta delle Biciclette, la I e la VIII Circoscrizione e la polizia municipale. Allo stesso tempo sul provvedimento ha avuto la sua influenza il monitoraggio dell’andamento dell’efficacia della precedente ordinanza (1688 del 20/12/2023). L’obiettivo dell’ordinanza rimane il principio di garantire elevati parametri di sicurezza al transito pedonale lungo gli assi di via Ruggiero Settimo, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele regolamentando il transito delle bici e dei monopattini al fine di evitare conflitti con l’utenza pedonale, «il soggetto più fragile del sistema», sottolinea l’amministrazione comunale.

I divieti La nuova regolamentazione è così articolata. Via Maqueda - Tratto compreso tra via Cavour e piazza Bellini

Istituzione del divieto di transito alle biciclette e monopattini (sia a noleggio che privati) eccetto nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 10 Via Maqueda - Tratto compreso tra piazza Bellini e piazza Sant’Antonino

Limitazione della velocità di biciclette e monopattini a 6 km/h Corso Vittorio Emanuele - Tratto compreso tra Via Matteo Bonello e piazza Villena e tra la via dei Tintori e la via Roma

Istituzione del divieto di transito ai monopattini elettrici (sia a noleggio che privati) nei giorni feriali e festivi, eccetto dalle 5 alle 10. Istituzione del divieto di transito alle biciclette, nei giorni festivi e prefestivi eccetto dalle 5 alle 10 Corso Vittorio Emanuele - Tratto compreso tra via di Porto Salvo e via dei Tintori e tra la via Roma e piazza Villena

Istituzione del divieto di transito ai monopattini elettrici (sia a noleggio che privati) nei giorni feriali e festivi, eccetto dalle ore 5 alle ore 10. Istituzione del divieto di transito alle biciclette, nei giorni festivi e prefestivi eccetto dalle ore 5 alle ore 10