Alberi, la mappa del pericolo a Palermo: ce ne sono 100 da abbattere

Un albero per ogni neonato. Questa la filosofia di una legge che impone ai Comuni con più di 15 mila abitanti il consolidamento del patrimonio verde in rapporto alla movimentazione dell’anagrafe. In città la prescrizione è stata abbondantemente rispettata. In quattro anni, dal 2020 al 2023 fra piante di alto fusto, arbusti e piante ornamentali le piantumazioni sono state quasi 148 mila. A questo proposito è interessante notare come la curva della natalità in 4 anni sia andata progressivamente calando. I bambini nati nel 2020 (o adottati), in piena pandemia, sono stati 5.075, l’anno successivo 4.955, nel 2022 piccola risalita a 4.996 e poi, l’anno scorso, si scende a 3.228. Tutte queste informazioni fanno parte di una risposta che l’ufficio Gestione del verde - all’interno dell’area del Patrimonio e delle Politiche ambientali - ha fornito all’interrogazione della consigliera a 5 stelle Concetta Amella. La quale, appunto, voleva fare il punto sullo stato dell’arte delle alberature: quelle pericolanti, quelle abbattute perché pericolose e anche quelle di nuova installazione. La risposta tecnicamente la fornisce il dirigente Francesco La Monica e politicamente l’assessore Pietro Alongi.

Nel 2023 abbattuti 90 alberi L’anno scorso sono stati abbattuti circa 90 alberi posti in classe di pericolosità D, quindi rischio elevato. Ma, ovviamente, sono molte di più le essenze che andrebbero eliminate sia sulle strade che nei parchi. Ma in ogni caso non ci sono le risorse di uomini e mezzi per potere effettuare un controllo capillare e costante. Gli uffici al riguardo spiegano «che si procede ad abbattimento solo dove i livelli di rischio si collocano al di sotto di normali soglie di tolleranza e l’esemplare costituisce grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana». E così si è proceduto con le estirpazioni in molte parti della città: da via Libertà a piazza Politeama, da villa Bonanno alla Città dei Ragazzi.

Allegati all’interrogazione ci sono gli elenchi degli esemplari eradicati nel 2023 con specie arborea indicata, indirizzi e il tipo di collocazione (aiuola, parco, filare). Stessa cosa viene fatta per quelli da buttare giù: sono 115 fra aceri, ficus, platani, pini, cipressi e jacarande. Andrebbero estirpati ma «con le limitate risorse disponibili, viene data priorità alla eliminazione di gravi situazioni di pericolo».