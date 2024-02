Ustica, sul pannello della postazione per i rifiuti la foto di una ragazza al mare: scoppia la polemica, «questo è sessismo»

L'immagine di una bella ragazza con un costume molto succinto sul pannello della nuova isola ecologica di Ustica scatena una polemica. Per molti si tratta di un utilizzo sessista della foto e fra questi c'è la Cgil. Lo scatto peraltro è celebre e il suo autore è il noto fotografo Mimmo Drago. Ma qui non è in discussione l'immagine della ragazza che emerge dal mare, quanto il suo utilizzo per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti e in particolare della nuova postazione, piazzata accanto alla fermata del bus al porto e ampiamente pubblicizzata sulla pagina Facebook del Comune.

«Assistiamo ancora una volta - dichiarano Bijou Nzirirane e Gabriella Messina, rispettivamente segretarie Cgil Palermo e Cgil Sicilia, con delega alle Politiche di genere - a un uso distorto e totalmente fuori luogo dell’immagine del corpo femminile. L’accostamento con i rifiuti, tra l’altro abbastanza ardito, rappresenta una novità assoluta nel campo dei comportamenti lesivi nei confronti delle donne. Qui non è in discussione l’immagine artistica, pluripremiata o meno che sia. Ma il fatto che nel 2024, da parte di un’amministrazione comunale, si continuino a promuovere azioni intese come buone prassi con l’utilizzo delle nudità della donna».