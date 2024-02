Servono soldi, il Comune di Palermo vende i beni

Appartamenti, chioschi, ex asili, palazzi storici, il mattatoio e l’ex Chimica Arenella: sono solo alcuni degli immobili (4600 solo le residenze) che ora il Comune vuole alienare a privati o valorizzare, sperando di regalargli una seconda giovinezza e fare intanto cassa. Restauro, conservazione, risparmio di spese e utile per i conti che soffrono di male atavico. Venduti o affittati, a seconda della necessità.

Il Consiglio ha approvato ieri la delibera che contiene il numeroso elenco del patrimonio da dismettere definitivamente con un bando per l’asta pubblica. O, in alcuni casi, demandare la decisione più redditizia alla valutazione del fondo immobiliare legato al ministero dell’Economia: in parole povere, per alcuni immobili e impianti sportivi potrebbero essere prese soluzioni diverse dalla cessione.

(Nella foto l'edificio della ex Chimica Arenella)

Un servizio completo di Connie Transirico sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi