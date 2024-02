Cellulari da vietare ai bambini, all'Ars un disegno di legge del M5S: «Responsabilizzare i genitori»

Cellulari e dispositivi digitali un pericolo per i più piccoli. Parte dall'Ars un disegno di legge per vietarli ai bambini. Il deputato del M5S all'Ars Carlo Gilistro, che è anche un pediatra, ha messo a punto un ddl, presentato oggi (20 febbraio) a Palazzo dei Normanni a Palermo, che mira a vietare l'uso delle apparecchiature digitali ai bambini nei primi anni di vita e a limitarle fortemente fino ai 12 anni per prevenire i rischi e i problemi di salute.

«Vogliamo regolamentare sopratutto l’utilizzo degli smartphone e di tutte le apparecchiature digitali nei bambini – spiega Gilistro -. L'idea è quella di dare un supporto alle famiglie, agli insegnanti, ai nonni e fare chiarezza sui danni che questi dispositivi possono provocare. Bisogna responsabilizzare i genitori. Esiste un costo elevato che si riconduce a questa problematica che è quello sanitario. Molti di questi bambini finiscono negli ospedali per attacchi di panico e vanno nei pronto soccorso allungando le liste di attesa per accertamenti. Un bambino che ha mal di testa e uno svenimento viene sottoposto ad un tac con somministrazione di radiazioni che in questo caso sono improprie».