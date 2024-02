Palermo, Alaimo: «In giunta per proseguire il risanamento»

«Sono onorata di assumere oggi il ruolo di assessore nella giunta comunale di Palermo. Ringrazio Fratelli d’Italia per avermi indicata, il sindaco Roberto Lagalla per avere accolto questa indicazione e il mio predecessore Carolina Varchi per il grande lavoro svolto nel corso del suo mandato».

Lo afferma Brigida Alaimo, neo assessore al Comune di Palermo che assumerà le deleghe al Bilancio, Tributi, Beni confiscati e legalità, Avvocatura, Controllo analogo delle società partecipate.

«L’impegno profuso da Carolina Varchi - aggiunge - renderà il mio compito meno arduo. Io proseguirò nel segno di una totale continuità politica e amministrativa, impegnandomi a fondo per continuare lo straordinario percorso di risanamento dei conti della quinta città d’Italia. Lo farò unendomi alla delegazione in giunta di Fratelli d’Italia, con spirito di sacrificio, umiltà e grande voglia di fare nell’interesse dei cittadini palermitani e per il rilancio della città».